Gretchen mostra momento quente com o marido em público: ''Começa assim''

Cantora Gretchen compartilhou vídeo beijando muito o esposo e provou que a relação é intensa entre os dois

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 10h56

A cantora Gretchen (63) causou ao compartilhar um vídeo bem apaixonado com o marido, o saxofonista Esdras de Souza. Após vários shows juntos, a Rainha do Rebolado registrou um momento quente com o esposo no avião.

No registro publicado pela famosa na rede social, ela pareceu dando um beijão na boca do amado sem se importar se estar em um espaço público e muito menos de gravar para postar para os fãs.

"Nossa segunda já começa assim bju a todos, boa semana", escreveu Gretchen ao aparecer trocando a carícia apaixonada com o saxofonista.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o amor do casal. "Que delícia", disseram. "Maravilhosos", falaram outros.

Ainda neste domingo, 18, Gretchen e Esdras de Souza se apresentaram usando look combinando e esbanjando o resultado das cirurgias plásticas que fizeram.

Na última semana, a Rainha do Rebolado e Esdras de Souza se apresentaram em Alter do Chão. No palco, ela roubou a cena ao aparecer com o bumbum e barriga pelados.

Ainda nos últimos dias, Gretchen renovou o bronzeado usando sutiã cirúrgico e rebateu críticas mais uma vez sobre seu umbigo. Nos vídeos, ela fez questão de mostrar que está sim com o "buraco" na barriga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ESDRAS DE SOUZA (@esdrasdesouza)

Gretchen sai em defesa de Bia Miranda e detona Jenny

Na noite do sábado, 17, a cantora Gretchen resolveu sair em defesa de Bia Miranda, sua neta de consideração confinada em AFazenda 14, e expôs sua 'filha postiça', Jenny Miranda.

Em live nas redes sociais, a Rainha do Rebolado defendeu a peoa e afirmou que a mãe da garota, Jenny, só quer ser famosa em cima dessa situação.

"A Jennifer que ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Tammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não mereceu. Deu essa oportunidade para a filha dela, e ela tá p*ta da vida porque não foi ela que foi chamada", disparou.

