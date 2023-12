Gretchen comemora fim do casamento da ex-filha: "Vendo de camarote"

Gretchen comemora fim do casamento de Jenny Miranda; em desabafo nas redes sociais, ela mandou uma indireta sem pudores

A cantora Gretchen caprichou no deboche e mandou um recado corajoso nas redes sociais nesta segunda-feira, 4. É que sua "ex-filha", a influenciadora Jenny Miranda, acaba de anunciar o fim de seu casamento.

Assim que ficou sabendo da notícia, ela fez uma reflexão. Há alguns meses, a cantora rompeu definitivamente com a ex-peoa de A Fazenda após uma troca pública de acusações. Agora, ela soltou a língua.

"É, amores. A vida é muito incrível mesmo. Pra quem não sabe viver, só lamento. A lei do retorno é imbatível. E não adianta querer fugir dela. Tem gente que achou que tinha se saído bem fazendo mal para o outro e aí começa a receber o retorno", começou a eterna Rainha do Rebolado.

Gretchen ainda seguiu detonando a influenciadora. "E tem gente que acha que saiu vitorioso de um processo e, na verdade, perdeu principalmente sua própria dignidade. ADORO. [Vendo] só de camarote", escreveu.

Jenny Miranda anunciou separação

Ex-participante de A Fazenda, a peoa Jenny Miranda anunciou nesta segunda-feira (4) que chegou ao fim seu casamento com o médico Fábio Gontijo. Em um texto publicado em seu perfil, ela contou aos seguidores que os dois estão solteiros.

Jenny Mirandaainda esclareceu que foi ele quem terminou o casamento. "Em respeito a nossos fãs, as pessoas que gostam da gente, as nossas famílias. E, né, pra quem não gostava, pra quem desejava que isso acontecesse, o que fosse acontecer, aconteceu. Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele, não fui eu que larguei dele. Que ele me ajudou no momento que ele ficou do meu lado e ficou totalmente na fazenda. Realmente ele ficou", encerrou.