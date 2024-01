Grazi Massafera se manifesta sobre rumores de namoro secreto: ‘Beijar e ser feliz’

Grazi Massafera abre o jogo e esclarece seu atual status de relacionamento após circularem boatos de affair secreto com Marlon Teixeira

Nesta quinta-feira, 4, a atriz Grazi Massafera usou as redes sociais para colocar um ponto final nos rumores sobre sua vida amorosa. A beldade negou as especulações de que teria terminado seu 'namoro secreto' com o modelo Marlon Teixeira, além de esclarecer qual é o seu atual status de relacionamento: solteiríssima.

Mais cedo, circulou a notícia de que a atriz teria colocado um ponto final no namoro com o modelo, com quem vivia um romance desde o começo do ano passado. De acordo com o jornalista Lucas Pasin, do UOL, o casal só se encontrava em momentos de lazer, como se estivessem sempre em lua de mel, e por isso decidiram dar um fim no relacionamento.

Mas através de seu perfil oficial no Instagram, Grazi negou os rumores e fez questão de deixar claro que Marlon é apenas um amigo: "Mal cheguei de uma mini folga por conta das festas de fim de ano e vi uma notícia sobre um fim de namoro meu (que não tive). Estão atrasados ou só falta de notícias como essa mesmo?", ela desabafou sobre as especulações.

"Marlon, pessoa linda que virou amigo, mas não nos vemos há meses. Só vejo cidade cenográfica há um bom tempo", Grazi contou que está solteira e focada em seu trabalho: "Querem notícia boa? Voltei para as gravações de 'Dona Beja'. Vem aí e tá linda demais! 2024, minha gente!”, ela celebrou a chegada de seu novo projeto no HBOMax.

“Bora parar de criar namorados pra quem não tem namorado, de consumir notícia fake (e velha rs). Aproveitem que virou o ano, deixa o povo beijar e ser feliz - mas não criem o que nunca existiu”, disse Grazi, que levantou as especulações após trocar elogios nas redes sociais e curtir algumas viagens ao lado do modelo no ano passado.

Grazi Massafera se manifesta sobre rumores de affair com Marlon Teixeira - Reprodução/Instagram

Anteriormente, Grazi e Marlon já foram vistos aos beijos em um aeroporto após voltarem de uma viagem à Chapada Diamantina. Durante outro passeio, eles também foram flagrados de mãos dadas. Em julho do ano passado, curtiram férias na Península de Maraú, na Bahia, e até postaram fotos juntos, mas nunca confirmaram o namoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marlon Teixeira (@marlontx)

Quem é Marlon Teixeira?

Além de ter sido apontado como suposto affair de Grazi Massafera no ano passado, Marlon Teixeira já viveu vários romances com outras famosas, que vão de Bruna Marquezine a Débora Nascimento. O moreno, inclusive, já até deu um beijo ubermodel, Gisele Bündchen; conheça o modelo que coleciona corações das famosas.