Grazi Massafera manda indireta após boato de romance com Humberto Carrão

Nesta segunda-feira, 29, a atriz Grazi Massafera usou as redes sociais para mandar uma indireta. Isso aconteceu após o jornal Extra publicar que ela e Humberto Carrão estariam vivendo um romance. A atriz sugeriu que cada pessoa cuide de sua própria vida.

"Se organizar direitinho, dá para cada um cuidar da sua vida e ainda sobra tempo para hidratar o cabelo", postou ela em seus stories no Instagram.

Grazi Massafera se manifesta sobre boatos de romance com Humberto Carrão. Foto: Reprodução / Instagram

De acordo com o jornal Extra, a atriz, que protagonizará o remake de Dona Beja pela HBO, vem se encontrando com o ator que interpreta José Inocêncio em Renascer desde o ano passado, após começarem a trocar mensagens pelas redes sociais.

Os encontros aconteceriam sempre discretamente, mas Grazi Massafera teria comentado sobre o romance com pessoas próximas a ela. Os dois se aproximaram solteiros e ambos têm optado por deixar tudo exatamente como está por enquanto: discreto e sem compromisso.

Recentemente, a atriz Grazi Massafera usou as redes sociais para colocar um ponto final em outro rumor sobre sua vida amorosa. A beldade negou as especulações de que teria terminado seu 'namoro secreto' com o modelo Marlon Teixeira, além de esclarecer qual é o seu atual status de relacionamento: solteiríssima.

Nas redes sociais, circulou a notícia de que a atriz teria colocado um ponto final no namoro com o modelo, com quem vivia um romance desde o começo do ano passado. De acordo com o jornalista Lucas Pasin, do UOL, o casal só se encontrava em momentos de lazer, como se estivessem sempre em lua de mel, e por isso decidiram dar um fim no relacionamento.

Mas através de seu perfil oficial no Instagram, Grazi negou os rumores e fez questão de deixar claro que Marlon é apenas um amigo: "Mal cheguei de uma mini folga por conta das festas de fim de ano e vi uma notícia sobre um fim de namoro meu (que não tive). Estão atrasados ou só falta de notícias como essa mesmo?", ela desabafou sobre as especulações.

"Marlon, pessoa linda que virou amigo, mas não nos vemos há meses. Só vejo cidade cenográfica há um bom tempo", Grazi também contou que está solteira e focada em seu trabalho. "Querem notícia boa? Voltei para as gravações de 'Dona Beja'. Vem aí e tá linda demais! 2024, minha gente!”, ela celebrou a chegada de seu novo projeto no HBOMax.

“Bora parar de criar namorados pra quem não tem namorado, de consumir notícia fake (e velha rs). Aproveitem que virou o ano, deixa o povo beijar e ser feliz - mas não criem o que nunca existiu”, disse Grazi, que levantou as especulações após trocar elogios nas redes sociais e curtir algumas viagens ao lado do modelo no ano passado.