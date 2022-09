Grazi Massafera anuncia fim de parceria com empresária, irmã de Angélica: ''Me acolheu ainda menina''

Atriz Grazi Massafera faz linda declaração para a empresária Marcia Marbá e revela que parceria profissional chegou ao fim após quase 18 anos

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 14h07 - Atualizado às 14h29

A atriz Grazi Massafera (40) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 01, para revelar que sua parceria com a empresária Marcia Marbá chegou ao fim.

As duas trabalhavam juntas há quase 18 anos e a artista fez questão de prestar uma linda homenagem à profissional que a acompanhava praticamente desde o início de sua carreira, com quem criou uma linda relação de amizade.

Em seu perfil no Instagram, Grazi compartilhou registros ao lado de Marcia, que é irmã mais velha da apresentadora Angélica (48). Em um deles, a empresária segura a herdeira da famosa, Sofia (10), fruto do relacionamento com Cauã Reymond (42), ainda bebê.

"Hoje, eu venho aqui falar de transformação e agradecer, pois todo ciclo que se encerra é o resultado de um período em que a gente se fez possível para chegar até o presente. Há quase 18 anos eu iniciei uma parceria profissional intensa e muito feliz com a @marciamarba. Desde o nosso primeiro encontro eu sabia o que a Marcia seria para mim: profissional dedicada e parceira de vida. Ela me acolheu ainda menina com afeto e generosidade. Nossa relação tornou-se um casamento do tipo tudo junto e misturado. Superamos enormes desafios e pude ver seus olhos brilharem em cada conquista nossa. A você, Pelúcia! toda a minha gratidão. Nossa parceria profissional agora finaliza e se transforma, você sempre fará parte da minha vida. Eu não poderia contar a minha história sem você", iniciou a musa no texto carinhoso.

Na sequência, Massafera falou sobre amadurecimento e afirmou que está pronta para novos desafios. "E sei que tomamos esta decisão porque amadureci e sempre fui essa mulher que ama desafios. A transformação é um passo importante que desejo seguir daqui para frente. Quero contar as minhas narrativas de outro modo, me apropriando cada vez mais do caminho que venho traçando para mim. Eu acredito que amores não acabam, se transformam. E essa é a beleza da vida. Nesta minha nova fase, busco refletir quem me tornei de maneira honesta e verdadeira, seja na vida pessoal, artística ou na publicidade. A transformação traz novas parcerias e sonhos. A transformação gera renovação. E eu estou pronta pros novos desafios", finalizou a atriz.

Grazi Massafera revela que parceria com empresária chegou ao fim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera mostra bilhete fofo que ganhou da filha

Grazi Massafera dividiu com os seus seguidores uma cena muito fofa da filha, Sofia, na manhã de quarta-feira, 31. A atriz compartilhou uma foto de um recado que recebeu da herdeira e se derreteu. "Bom dia. Te amo, mamãe, mais que tudo no mundo", escreveu a menina em um bilhete para a matriarca. A mamãe coruja se declarou na legenda da publicação: "De hoje cedo! Sim!!! Mais que tudo no mundo... E ao infinito e além".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!