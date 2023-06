Gravidíssima, Rihanna recebe carinha especial na barriga de LeBron James

Durante encontro em evento de moda em Paris, carinho de LeBron James na barriga de Rihanna viraliza

Algo inusitado em um encontro de peso está viralizando na web! Durante um evento de moda em Paris, a cantora barbadiana Rihanna conversou com o jogador de basquete LeBron James, e na ocasião, a famosa recebeu um carinho para lá de especial do amigo na sua enorme barriga na qual espera seu segundo filho com o rapper A$AP Rocky.

Registrado por um fã que estava presente no evento, o momento fofo vivido entre dois dos maiores nomes de seus respectivos mundos encantou a internet e vem viralizando nas redes sociais, com os internautas babando nos dois.

Além do carinho para lá de especial, no vídeo, Rihanna e James aparecem trocando um abraço, com ela agradecendo o carinho. Já na reta final de sua segunda gestação, a barbadiana vem vivendo momentos intensos em diversos eventos ao redor do mundo.

Simplesmente LeBron James fazendo carinho na barriga da Rihanna



QUE VÍDEO FOFO 🥹🥹🥹🥹🥹pic.twitter.com/zhf2Yl4cLn — Camisa 23 (@camisa_23) June 22, 2023

Nome do filho de Rihanna é revelado

A cantora Rihannaescolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky. O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome da criança.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop.

O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, qu esse chama Athelstan – que significa pedra nobre. Atualmente, Rihanna está grávida do seu segundo filho.