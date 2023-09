Como está Jheny Santucci após término com Arthur Aguiar? Grávida, empresária atualiza seguidores

Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci tranquilizou fãs após polêmica envolvendo ex-namorado

Jheny Santucci usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre seu estado. Após publicar um desabafo a respeito do término do relacionamento com Arthur Aguiar, de quem está esperando um filho, a empresária agradeceu as mensagens de apoio e carinho. A influenciadora disse também não ligar para os ataques de ódio.

"Oi, gente, boa tarde! Estou bem, passando para avisar que vida que segue, que hoje é um novo dia, vamos virar essa página. Vai ficar tudo bem. E quero agradecer também as mensagens de carinho. As mensagens de ódio nem estou absorvendo mais. E é isso, vida que segue", falou nos Stories do Instagram.

Jheny afirmou ainda que a vida não pode parar, apesar dos problemas que a afligem, e contou que está focada no trabalho. "A minha vida não vai parar, vou continuar trabalhando, é isso. A vida não para, né, gente? Independentemente dos nossos problemas", finalizou a criadora de conteúdo.

Jheny Santucci sofre críticas na web

No início da semana, Jheny Santucci compartilhou um print mostrando os ataques que recebeu de uma internauta. "Biscoiteira! Que seu castigo venha. Satanás dos infernos tem nome e sobrenome: Jheny Santucci", disparou a seguidora. "Tomba homem", acrescentou.

Jheny, então, respondeu: "Deus abençoe a sua vida". "Não deixará de ser tomba homem. Quis dar o golpe, né amada? Mas não conseguiu. Arthur fez bem em querer distância de você", rebateu a mulher. Na sequência, a ex de Arthur Aguiar lamentou:

"Como pode existir pessoas assim? Isso não é nem 1% do que estou recebendo. Mas procuro absorver as mensagens de carinho", ponderou.

Arthur Aguiar já é pai de Sophia, de 4 anos, fruto do casamento com Maíra Cardi. O artista e Jheny haviam assumido o romance em junho passado após serem flagrados curtindo o Dia dos Namorados em um evento da NBA, em São Paulo.