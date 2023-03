Grávida de 8 meses, Thaila Ayala exibe o barrigão gigante da segunda gestação

Prestes a dar à luz, atriz Thaila Ayala exibe barrigão gigante na 34ª semana de gestação

O tempo passou rápido e Thaila Ayala (36) já está na reta final da gravidez! Recentemente, a esposa de Renato Goes (36)exibiu o barrigão em uma série de cliques publicados nas redes sociais.

Na 34ª semana de gestação, a morena não deixou as atividades de lado e posou com o maridão em diversos cliques durante uma noite de cinema a dois.

Para a ocasião, a artista elegeu um um conjunto de grife composto por um top curtinho e uma calça larguinha. Já o maridão, optou pelo conforto e foi com um look basico: camiseta branca e calça bege.

"Quem é você no cinema? 1 - fica na agarração com mozão; 2 - leva lanchinho de casa; 3 - come um balde de pipoca com 1 litro de refrigerante; 4 - usa óculos de grau em cima do 3D; 5 - leva o balde brinde pra casa", legendou Thaila, que é mãe de Francisco, de 1 ano.

O casal de pombinhos está à espera da segunda filha do casal, que se chamará Tereza.

Vale ressaltar que recentemente Thaila deu o que falar entre os internautas ao posar nua para um ensaio fotográfico que fez em meio à natureza.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAILA AYALA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala revela problemas na gestação

Thaila Ayala abriu o jogo com os seguidores e revelou que enfrenta problemas em sua segunda gestação.

"Quem me acompanha sabe que este ano não tive carnaval. Aliás, só saio de casa para médico, porque estou com alguns probleminhas na gestação, né? Não entrei em detalhes ainda sobre isso nem vou entrar provavelmente tão cedo. Mas enfim", começou.

"Não tinha como não ir casar minha amiga, então, fui de máscara, fiquei de máscara e fui embora assim que a cerimônia acabou, com muita dor no coração de não poder curtir nem um tiquinho esta festa linda que foi celebrar o amor desses dois. Mas já fiquei imensamente feliz de poder ser testemunha e madrinha desse dia tão especial!", pontuou.