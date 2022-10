Grávida, Claudia Raia vai à zona eleitoral ao lado de Jarbas Homem de Mello

Atriz Claudia Raia posou com o amado, Jarbas Homem de Mello após votar em sua zona eleitoral

Redação Publicado em 02/10/2022, às 13h49

Neste domingo, 2, Claudia Raia (55) esteve presente em sua zona eleitoral ao lado de Jarbas homem de Mello para exercer seu papel como cidadã, votando para os cargos de Presidente da República, deputado federal, deputado estadual, senador e governador.

Através de seu perfil no Instagram,Jarbas Homem de Mello compartilhou duas fotos, uma em que segura o seu comprovante de votação, e outra, ao lado de Claudia Raia.

Sorridentes, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello surgiram sorridentes em uma foto no espelho do elevador, enquanto seguravam seus documentos com foto.

"Dia mais importante do ano, bora exercer nosso direito a cidadania e virar esse jogo!", escreveu Jarbas na legenda da publicação.

Claudia, vale lembrar, anunciou a gravidez no dia 26 de setembro, e recentemente, ela revelou que descobriu a gestação quando já estava no terceiro mês.

Veja o post de Jarbas Homem de Mello com Claudia Raia:

ENZO CELULARI REAGE COM O ANÚNCIO DA GRAVIDEZ DA MÃE

Claudia Raia (55) e seu marido, Jarbas Homem de Mello (53) surpreenderam a web ao revelarem que estão a espera de um bebê. As reações da web surgiram rapidamente e uma delas foi de Enzo Celulari (25), filho mais velho da atriz, que é fruto de seu antigo relacionamento com Edson Celulari (64).

O artista comentou no post da mãe, demostrando muita felicidade com a novidade: "Eu amo vocês e tô tão feliz!", escreveu ele. Ao ver as palavras do herdeiro, Claudia não se conteve e respondeu: "Meu filho amado, meu primogênito, ganhamos um bebê".

