Grávida, Claudia Raia exibe barrigão em dia de sol com a família: ''Beleza ímpar''

Atriz Claudia Raia encantou ao mostrar como foi seu domingo de sol com a filha, o marido, os cachorros e Luca na barriga

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 15h01

A atriz Claudia Raia (55) encantou os internautas neste domingo, 13, ao mostrar como está curtindo o dia de sol com sua família em casa.

Na área externa, perto da piscina, a famosa apareceu aproveitando o momento de folga com a filha, Sophia Raia (19), com quem apareceu de rostinho colado e com o marido, Jarbas Homem de Mello (53). Além de seus cachorros que apareceram pedindo carinho em um vídeo.

"Domingo", disse a famosa ao exibir registros cheios de amor de seu final de semana com os amados e com Luca na barriga.

Exibindo o bebê em sua barriga em um vestido verde, a artista deu um show de beleza ao surgir sem maquiagem e arrancou elogios dos seguidores. "Claudia Raia é de uma beleza ímpar", admirou uma fã. "Que delícia", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia deixou seu barrigão à mostra ao surgir usando um vestido azul todo recortado na companhia do marido.

Claudia Raia encanta com fotos de seu final de semana; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia é criticada pelo filho ao gravar perrengues da gravidez

A atriz Claudia Raia divertiu os internautas neste sábado, 12, ao compartilhar um vídeo mostrando alguns perrengues que está enfrentando na gravidez e surpreendeu ao deixar o registro ainda mais engraçado ao revelar a reação do filho mais velho, Enzo Celulari (25), nos bastidores da gravação.

Mostrando que está com dificuldade para achar uma posição para dormir ao surgir se revirando em um sofá, a famosa arrancou risadas logo em seguida ao surgir comendo um doce de coco sentada na privada para dizer que não para de ter fome e vontade de ir ao banheiro.

Ao fazer a cena no vaso sanitário, Claudia Raia foi questionada pelo primogênito o que ela estava fazendo comendo em um lugar onde as pessoas fazem suas necessidades.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!