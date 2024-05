Gracyanne teria sofrido prejuízo milionário após 'calote' no divórcio com Belo

Doeu no bolso! Gracyanne Barbosa enfrenta prejuízo financeiro após sofrer suposto calote no divórcio com Belo, afirma colunista

Gracyanne Barbosa estaria enfrentando um prejuízo milionário após supostamente ter levado um calote no divórcio com Belo. De acordo com informações do Portal Leo Dias, a situação financeira da musa fitness não anda nada bem desde que ela se separou do cantor. Isso porque ela teria ficado sem direito legal à mansão que eles dividiam.

Conforme apurado pelo portal, Gracyanne e Belo deixavam alguns de seus bens em nomes de terceiros, já que ambos enfrentavam dívidas e temiam perder suas propriedades. Inclusive, a mansão em que eles moravam no Rio de Janeiro estava registrada em nome de outras pessoas e há algum tempo a musa fitness temia essa decisão.

Por isso, Gracyanne teria insistido com o então marido para firmar um documento que afirmasse que ela também contribuiu para a compra do imóvel e que tinha direito sobre o bem. Foi então que aconteceu o suposto 'calote'. Segundo o site, Belo teria formalizado a propriedade da mansão em um contrato para tranquilizar a esposa.

Mas após o divórcio, Gracyanne descobriu que o documento não tinha qualquer validade legal e agora estaria sem direito ao imóvel, que é avaliado em R$10 milhões. Vale lembrar que a mansão já foi mencionada pela influenciadora digital algumas vezes, inicialmente quando ela disse que o marido a pegou de surpresa ao retirar todos os pertences de casa.

Posteriormente, o portal Leo Dias também afirmou que foi a musa fitness quem deixou o imóvel após a separação. Inclusive, recentemente Gracyanne revelou à Quem que se abriga em um apartamento bem pequeno, de 18m², em São Paulo, desde que anunciou o ponto final em seu casamento com o pagodeiro.

“Tenho ficado mais aqui do que no Rio de Janeiro, e pretendo vir em breve, mas preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior. Onde estou é pequeno para eles”, a musa fitness entregou o desejo de se mudar enquanto aluga um apartamento pequeno no estilo estúdio, com diária em torno de R$ 200.

Gracyanne faz pedido após receber presente de admirador secreto:

Solteira desde que se divorciou com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores na última segunda-feira, 14, ao revelar que tem recebido presentes luxuosos de um admirador secreto. Em suas redes sociais, ela compartilhou qual foi o último mimo recebido e aproveitou para fazer um pedido especial.

Através dos stories do Instagram, Gracyanne mostrou sua reação ao receber um buquê de rosas vermelhas e um conjunto de joias, incluindo um colar e brincos avaliados em R$ 4 mil, no hotel em que estava hospedada. Encantada com as joias, a modelo evidenciou, no entanto, que esse não foi o único presente que recebeu nos últimos dias e fez um pedido ao homem misterioso.