Gracyanne surpreende ao detalhar intimidade após separação de Belo: ‘Artesanal’

Em um momento sincerão, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao compartilhar declaração sobre sua vida íntima agora que está solteira e sem Belo

Na madrugada desta quinta-feira, 23, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao compartilhar uma declaração sobre sua intimidade após a separação do cantor Belo. Em suas redes sociais, a musa fitness abriu seu coração de uma forma descontraída e publicou uma piada sobre sua vida sexual depois do divórcio com o pagodeiro.

Através de seu perfil no Instagram, Gracyanne compartilhou uma publicação com detalhes sobre a intimidade. Aparentemente solteira desde a separação, ela brincou com sua situação: "Ultimamente só tenho praticado sexo artesanal: todo feito à mão", diz a frase compartilhada pela influenciadora digital, com alguns emojis de felicidade e tristeza.

Gracyanne Barbosa revela detalhes da vida sem Belo - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que apesar de continuar solteira, Gracyanne está na mira de alguns admiradores. Inclusive, ela ganhou diversos presentes de um homem misterioso nos últimos dias. Até treinando na academia ela foi interrompida para receber um conjunto de joias. A musa já havia recebido outro colar e brinco de uma joalheria conhecida.

Além dos mimos caros, que podem chegar a valer até R$10 mil, a influenciadora digital também foi surpreendida com um grande buquê de rosas vermelhas sem cartão com assinatura. Até o momento, a musa fitness agradeceu os presentes generosos e usou as redes sociais para pedir ao admirador para revelar sua identidade.

Vale mencionar também que após anunciar a separação em abril, Gracyanne revelou ter se envolvido com o personal trainer Gilson de Oliveira. Apesar de não ter levado adiante o romance com o rapaz, a influenciadora digital decidiu colocar um ponto final até na amizade entre eles. Segundo Leo Dias, ela teria bloqueado o affair nas redes sociais.

Belo se pronuncia após surgir usando aliança de casamento com Gracyanne:

No início desta semana, o cantor Belo participou do programa 'Conversa com Bial', da Globo, ao lado dos integrantes do grupo Soweto. Em entrevista ao apresentador Pedro Bial, o pagodeiro falou sobre a carreira de sucesso do conjunto e as pazes feitas com Denilson após o pagamento de uma dívida milionária.

Um detalhe, no entanto, chamou atenção dos telespectadores que acompanharam o bate-papo do músico na TV. Isso porque Belo surgiu usando sua aliança de casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Para quem não acompanhou, os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano. Depois da aparição, ele explicou o uso da joia.