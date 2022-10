Gracyanne Barbosa fala sobre morar com 10 pessoas e dispara: ''Se acomodam''

Gracyanne Barbosa foi sincerona ao comentar sobre como é dividir a casa com 10 pessoas

Gracyanne Barbosa (39) conversou com os seguidores na noite da última sexta-feira, 14, e respondeu mais perguntas sobre morar com 10 pessoas. A influenciadora ativou o modo sincerona e contou que eles acabam se acomodando.

"Aquele dia você falou que morar com muita gente é muito gasto. A galera não se acomoda?", questionou uma internauta.

"De certa forma. Mesmo sem querer ter a pretensão, acabam se acomodando, sim, pela facilidade das coisas, já que tudo nós [ela e Belo] tomamos a frente, resolvemos, fazemos, vamos atrás", respondeu a modelo.

Gracyanne completou dizendo que ainda está aprendendo a lidar com a situação. "Essa é uma parte muito difícil, que ainda estou aprendendo a lidar e melhorar. Sei que não podemos fazer tudo, todos são adultos e têm que correr atrás dos seus sonhos, dos objetivos. É o que tento mostrar e incentivá-los todos os dias".

GRACYANNE BARBOSA MOSTRA FOTOS DA INFÂNCIA

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) aproveitou o Dia das Crianças nesta quarta-feira, 12, para mostrar alguns cliques inéditos de sua infância. Em seus stories no Instagram, ela resgatou fotos do passado e encantou. Quase irreconhecível, a esposa do cantor Belo (38) apareceu nos registros da juventude bem magrinha. Em um dos cliques, ela surgiu participando de um concurso com um troféu na mão e mostrou ser bem pequena antes de iniciar a musculação. Em outro, ela posou na praia exibindo pernas fininhas.

