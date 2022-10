Gracyanne Barbosa choca ao mostrar fotos inéditas de sua infância

Túnel do tempo!

Musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou como era quando pequena e impressionou com registros raros

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 07h45

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) aproveitou o Dia das Crianças nesta quarta-feira, 12, para mostrar alguns cliques inéditos de sua infância. Em seus stories no Instagram, ela resgatou fotos do passado e encantou.

Quase irreconhecível, a esposa do cantor Belo (38) apareceu nos registros da juventude bem magrinha. Em um dos cliques, ela surgiu participando de um concurso com um troféu na mão e mostrou ser bem pequena antes de iniciar a musculação. Em outro, ela posou na praia exibindo pernas fininhas.

Nas outras fotos, Gracyanne Barbosa deu um show de fofura ao surgir fantasiada para festa junina e segurando uma boneca usando um arco de flores na cabeça.

Nos últimos dias, a influenciadora abriu outra caixinha de perguntas em sua rede social e surpreendeu ao responder como é morar com 11 pessoas em casa. Com neta, enteada, sogra, mãe e bichos, a famosa vive uma espécia de reality da vida real.

Veja as fotos de Gracyanne Barbosa na infância:

De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima evidente em alongamento ousado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao mostrar sua habilidade no alongamento em mais uma publicação na rede social. No último sábado, 08, a famosa compartilhou uma foto nos stories de ponta cabeça se aquecendo para o pole dance e impressionou.

Usando um shortinhos roxo de tamanho micro e um top preto, a esposa do cantor Belo deixou seu corpaço musculoso à mostra e chamou a atenção ao deixar sua parte íntima em evidência ao ficar de ponta cabeça com as pernas abertas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!