Gracyanne Barbosa é comparada a ex de Luísa Sonza e ganha memes após traição

Traição de Gracyanne Barbosa a Belo rende memes e influenciadora ganhou no status nas redes sociais

Gracyanne Barbosa ganhou um novo status nas redes sociais após assumir traição durante o casamento com Belo. A famosa confessou que se relacionou com um personal trainer nos últimos meses e o caso acabou rendendo comparações a Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza.

Enquanto Gracyanne prefere manter silêncio sobre o assunto, internautas têm usado sua imagem para divulgar vídeos com a música Aquariano Nato, que recentemente gerou uma homenagem do MC Saci a Chico Moedas, por trair Luísa Sonza. No clipe, sósias do influencer foram usados entre os figurantes.

Na música em questão, o cantor fala sobre ser um homem que tentou não trair, mas acabou se entregando a vida de curtição durante o relacionamento que mantinha com outra pessoa. "Aquariano nato quebra a cama dessas put*. Com* sua amiga, me desculpa", diz um trecho do funk.

Apesar de estar discreta e preferir resolver a crise do casamento em sua intimidade, Gracyanne confessou que ainda ama Belo e que não tem o desejo de se separar. Segundo a famosa, a falta de privacidade entre os dois foi o principal motivo que os afastaram deles.

"Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]", declarou em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL.

"A minha relação com o Belo se tornou distante. O relacionamento acabou. […] Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo. Reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos", finalizou.