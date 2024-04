Affair de Gracyanne Barbosa é alvo de críticas nas redes sociais: ‘Não é Belo’

Após suposto pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo vir à tona, affair da musa fitness recebe comentários nas redes sociais

O término do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo continua rendendo assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 19. De acordo com o jornalista Leo Dias, o motivo do divórcio seria um affair entre a musa fitness e um personal trainer de sua academia, que agora enfrenta uma onda de comentários e ataques em seu perfil.

Quando o caso veio à tona, Gilson de Oliveira contava com pouco mais de três mil seguidores em sua conta profissional do Instagram, onde divulgava seu trabalho como treinador e consultor em emagrecimento, força e saúde. Desde então, o personal trainer viu seu número de seguidores multiplicar de forma expressiva.

Apesar de atrair novos seguidores, Gilson também enfrentou uma enxurrada de críticas nos comentários de suas últimas publicações. Em meio às fotos e vídeos de seus treinos intensos e de clientes, o personal trainer acumula críticas pesadas sobre sua aparência e também sobre o fim do casamento da musa fitness.

Inclusive, o treinador recebeu trocadilhos com o nome e músicas do cantor: “Não é Belo”, disse um dos recentes seguidores. “Eita, moço! Mexeu com o Belo mexeu com todos os pagodeiros”, escreveu mais um. “Mel tua boca tem um mel”, outra relembrou uma letra. “Percebemos que os gostos dela são bem exóticos, né?”, disparou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Znit Fisiculturismo e Fitness (@znitff)

Embora acumule ataques, Gilson também ganhou agradecimentos e mensagens inusitadas sobre possivelmente inspirar um novo álbum do cantor. Vale lembrar que a musa fitness já quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o fim de seu casamento. Gracyanne negou que houve traição, mas confirmou que se envolveu com um homem após a separação.

“Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém. […] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]”, Gracyanne abordou o affair com o personal trainer e admitiu que a situação contribuiu para o distanciamento do casal, mas esclareceu que não foi uma traição.

“Reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou. Nós não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos”, declarou a influenciadora digital, acrescentando que o fim do casamento foi influenciado por palpites externos.

Suposto pivô da separação de Gracyanne e Belo manda recado:

Segundo o jornalista Leo Dias, o término de Gracyanne e Belo teria sido motivado por um caso da musa fitness com um personal trainer da sua academia, Gilson de Oliveira. Por sua vez, o suposto pivô se pronunciou de forma discreta nas redes sociais. O treinador usou os stories do seu perfil no Instagram para mandar um recado sobre inveja.