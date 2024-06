Graciele revela a verdade sobre suposta briga entre Zezé di Camargo e Luciano

Zezé di Camargo e Luciano brigaram? Graciele Lacerda esclarece a situação e revela se houve desentendimento entre a dupla sertaneja

Zezé di Camargo e Luciano Camargo brigaram? Neste domingo, 9, Graciele Lacerda usou as redes sociais para esclarecer a situação e revelar se houve algum desentendimento entre a dupla sertaneja. Em um comentário, a influenciadora digital pôs fim às especulações que circulam e explicou o motivo pelo qual eles estão focados na carreira solo.

Conforme reportado pela Contigo, em seu perfil no Instagram, a noiva de Zezé recebeu um questionamento de uma seguidora sobre uma suposta briga entre a dupla. Apesar de estarem envolvidos no projeto dos ‘Amigos’ ao lado de outros grandes nomes do sertanejo, eles também estão cada vez mais dedicados a shows e outros projetos individuais.

Prova disso é que recentemente, Luciano decidiu seguir novos caminhos e oficializou sua entrada no mundo gospel. Em entrevista à CARAS Brasil, ele contou que recebeu uma revelação de Deus para abraçar o segmento: "[Ele] vai revelando as coisas em nossas vidas todos os dias. É que antes da conversão, a gente não tem essa sensibilidade”, disse.

Enquanto isso, Zezé segue na estrada com o sertanejo. Ao notar a distância entre os irmãos, uma seguidora decidiu questionar o motivo para a noiva do cantor: “É só uma pergunta, não se ofenda, mas o Luciano nunca está junto ao Zezé, nem Zezé com o Luciano, ao não ser nos shows. Tem algum motivo sem que seja a distância?”, perguntou.

Sincera, Graciele preferiu dissipar os rumores de um desentendimento e revelou que, após uma longa carreira lado a lado, os irmãos decidiram priorizar suas individualidades: “Fora os shows, cada um tem a sua vida. E precisamos respeitar as particularidades de cada”, ela explicou e o comentário não passou despercebido entre os internautas.

Zilu Camargo rebate declaração de Zezé Di Camargo:

A socialite Zilu Camargo surpreendeu ao rebater uma declaração do ex-marido, Zezé Di Camargo. Há algum tempo, ele disse que os dois só teriam se casado porque engravidaram da primeira filha. Porém, ela negou que este tenha sido o motivo: “Eu tenho pena por ele ter falado essa frase. Pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe”, contou.

“Eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos”, disse ela no podcast Café Com Respostas. E completou: “Namorei três anos, noivei e me preparei para casar. A gente ia casar em agosto, antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade, a dele, e a da nossa família”, disse ela.