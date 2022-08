Graciele Lacerda surge arrasadora em ensaio com Zezé Di Camargo

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao mostrar clique de ensaio com o cantor

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), impressionou ao mostrar nesta terça-feira, 02, uma foto de um ensaio especial que fez com o cantor.

Em um cenário todo preto escuro, o casal apareceu iluminado e se destacou com tanta paixão. Usando looks também da cor preta, a musa fitness e o artista sertanejo esbanjaram beleza com estilo.

"Eu & Ele, Um dia incrível de muito trabalho. Aguardem…", escreveu Graciele Lacerda na legenda prometendo que vem coisa por aí.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os pombinhos. "Que lindos", elogiaram. "Que foto", exclamaram outros.

Nos últimos dias, a influenciadora mostrou como terminou o domingo ao lado do noivo. Na ocasião, eles apareceram em uma das salas do triplex onde moram em São Paulo.

O triplex de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

NA última segunda-feira, 01, a noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda (41), impressionou ao revelar mais um dos ambientes do triplex luxuoso onde acabaram de se mudar em Alphaville, na cidade de São Paulo.

Sentada em uma das poltronas de uma das salas do lar imenso, a influenciadora fitness mostrou um pouco da decoração imponente e nada básica do local.

