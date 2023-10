Graciele Lacerda revela se gostou de novas alianças e quando será o casamento

Noiva de Zezé, Graciele Lacerda revela o que achou do presente do cantor em seu aniversário e quando pretendem oficializar a união

Nos últimos dias, Graciele Lacerda foi surpreendida por Zezé Di Camargo com um novo par de alianças. Durante sua festa de aniversário, a musa fitness recebeu o presente do cantor e esclareceu que não estão noivos novamente.

Após o acontecimento, a influenciadora recebeu várias perguntas em seus stories sobre o assunto casamento e até um questionamento se ela teria gostado dos anéis dados pelo sertanejo. A jornalista então resolveu fazer alguns esclarecimentos e abrir o jogo sobre a questão.

"Final do ano que vem, a data a gente não bateu o martelo e a gente não vai divulgar a data, mas final do ano que vem", disse. Graciele então falou que não contarão com tanta antecedência quando será para evitar energias ruins.

"Por agora não, vocês vão saber não vou esconder nada de vocês, mas não quero ficar falando muito do assunto, ficar falando detalhes porque são coisas assim que é muito complicado, temos que tomar muito cuidado com isso, tem muitas pessoas que emanam coisas ruins, então quanto menos a gente falar é melhor, na hora certa vocês vão saber", explicou sua decisão.

Durante o pronunciamento com os seguidores, a noiva também respondeu se gostou das novas alianças. "Gente, sabe o que importa, importa o que: o nosso amor, nossa cumplicidade, companheirismo, a gente cuida do nosso relacionamento todos os dias, é esse cuidado que a gente tem um com o outro, é isso que importa, a gente cuidar desse sentimento lindo, que não é fácil no dia a dia no relacionamento, o resto, aliança, se vai casar na igreja ou não vai, isso são símbolos que as pessoas cobram, mas isso não quer dizer nada", falou o que pensa.

Junto há 11 anos com Zezé, Graciele Lacerda pretende se casar com um grande evento. Em 2021, o casal oficializou o noivado, pedido que já havia sido feito em 2017. Segundo a jornalista, eles fizeram o gesto mais pelas mães, que esperavam a troca de aliança dos dois.

Por que Zezé Di Camargo deu uma nova aliança para Graciele?

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu sua noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, ao dar uma nova aliança de compromisso durante a festa de aniversário dela.

Os pombinhos são noivos há algum tempo e já tinham um anel de compromisso. Porém, ela contou que o cantor perdeu a aliança dele ao emagrecer e a joia ficar grande para seu dedo. Com isso, ele decidiu surpreendê-la com um novo anel.