Graciele Lacerda é massacrada em primeira aparição pública após escândalo: "Se fazendo"

Graciele Lacerda é massacrada ao publicar fotos de show ao lado do marido, Zezé di Camargo

Envolvida em uma série de boatos familiares, a influenciadora Graciele Lacerda fez sua primeira aparição em público após a confusão. Na noite deste sábado (4), ela foi a um show acompanhar o noivo, o cantor sertanejo Zezé di Camargo.

Para a ocasião, ela escolheu um look sóbrio com um blazer laranja e calça legging preta. Coladíssima, a peça desenhou a boa forma da bela e deixou a produção discreta. Só que fãs aproveitaram a aparição da musa para fazer críticas ao seu comportamento.

Ela foi mais uma vez vítima de ataques nas redes sociais. "Ela deve estar pagando e muito bem pra os funcionários a elogiar", disparou um. "Essa mulher fazendo como se nada tivesse acontecido", declarou outro. "Amada, hora de dar um tempo nas redes, deixa a galera esquecer", aconselhou outro.

Graciele Lacerda foi acusada de criar um perfil fake para "atacar" a família Camargo. Abalada com as acusações, ela disse que vai até a delegacia e consultou seus advogados. A artista não descarta mover uma ação judicial após o vazamento de prints e vídeos que supostamente comprovam que ela é dona do perfil.

"Eu fico muito triste de ficar escutando vídeos e provas disso, sendo que não foi provado (...) Eu não posso falar nada agora, eu estou indo amanhã na delegacia, vou falar com meus advogados para ver o que posso falar, mas uma coisa que posso te adiantar: não vai ficar assim", disse ao colunista Leo Dias. Entre os comentários que Graciele Lacerda está sendo acusada de publicar, estão críticas à Wanessa Camargo, Zilu Camargo, Camilla Camargo e até mesmo elogios para seu próprio corpo e aparência em fotos publicadas em seu perfil. De casamento marcado Graciele Lacerda está noiva de Zezé di Camargo. Os dois devem se casar em 2024. Nos últimos tempos, boatos também afirmaram que os dois estão tentando gerar o primeiro filho.

Veja: