Gloria Pires prestigia Cleo e Fiuk em pré-estreia de filme e diverte ao recriar meme

A atriz Gloria Pires (58) e os irmãos Cleo (39) e Fiuk (31) arrancaram risadas dos seguidores nas redes sociais!

Os filhos de Fábio Jr (68), que estão no elenco do filme Me Tira da Mira, marcaram presença na pré-estreia do longa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a mãe de Cleo prestigiou os atores.

Em seu feed no Instagram, Fiuk publicou um vídeo em que o trio aparece recriando o meme "a Gloria Pires é mãe da Cleo Pires, do Fiuk não", que fez sucesso no ano passado quando o ator estava confinado no BBB 21.

"Como assim a Glória Pires não é a minha mãe???", escreveu Fiuk na legenda da publicação.

"Hahahahaha lembro tanto dessa versão", "Que encontro divertido!!", "Em 2021 (com 30 anos), eu descobri que a Gloria não seria mãe do Fiuk", "O encontro de milhões", "Hahahahaha como esperei por esse momento!", comentaram os internautas.

O marido de Cleo, Leandro D'Lucca, a namorada de Fiuk, Thaisa Carvalho, além de Kaysar Dadour, Mel Maia, Cris Vianna e Stênio Garcia, que fazem parte da produção, também estiveram no local.

Vale ressaltar que Fiuk é fruto do relacionamento de Fábio Jr. com Cristina Karthalian.

Gloria Pires curte dia de folga com o marido na piscina

Na segunda-feira, 21, Gloria Pires surgiu ao lado do marido, Orlando Morais (59), se refrescando na piscina em dia de sol. “No paraíso”, escreveu ela, que aparece nos braços do amado, rodeados pela natureza.

