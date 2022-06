Gloria Pires curte pré-estreia de seu novo filme na companhia de familiares e amigos: ''Não poderia ter sido mais emocionante!''

Gloria Pires mostrou um pouco de como foi a pré-estreia de seu novo filme, curtindo o momento com amigos e familiares

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 19h53

Na noite da última segunda-feira, 6, aconteceu em São Paulo a primeira pré-estreia do mais novo filme de Gloria Pires (58), A Suspeita.

É claro que a atriz aproveitou esse momento para curtir a companhia de amigos e familiares e fez questão de registrar o momento em suas redes sociais.

A artista publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com as filhas, Cleo (39) e Antonia Morais (29), os amigos Pedro Pellegrino e Cassio Gabus Mendes (60) e com o genro, Paulo Dalagnoli (32).

Na legenda, ela celebrou o esse dia especial e agradeceu a presença de todos na première do longa: "A pré-estreia de A Suspeita não poderia ter sido mais emocionante! Cinco salas cheias em plena segunda-feira! Obrigada, obrigada, obrigada! Hoje tem muito mais no Rio de Janeiro!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindas! Amei as fotos!", falou um. "Sucesso, sempre!", desejou outro. "Foi lindo!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Gloria Pires curtindo a pré-estreia de seu novo filme ao lado de familiares e amigos: