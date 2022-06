Glória Menezes faz rara aparição em foto com o filho

Glória Menezes aparece toda produzida para curtir passeio com Tarcísio Filho

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 11h51

A atriz Glória Menezes tem uma vida tranquila longe dos holofotes e faz raras aparições nas redes sociais dos familiares. Desta vez, ela surgiu toda produzida e prontíssima para curtir um passeio na companhia do filho, Tarcísio Filho, fruto do casamento com Tarcísio Meira.

Glória posou ao lado do filho em uma selfie no espelho. A imagem foi compartilhada pela esposa dele, Mocita Fagundes, que celebrou o momento familiar. “E quem vem abrilhantar o feed? Meus dois amores! Lindos! Radiantes! Chiquérrimos! Boa noite de sábado! Amei os looks! Amei a ligação! Amo vocês”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mocita Fagundes (@mocitafagundes_oficial)

Bronca de Glória Menezes na nora

Há poucos dias, Mocita Fagundes contou que levou uma 'bronca' da sogra, Glória Menezes. Ela disse que estava há alguns dias sem encontrar a sogra por causa do trabalho e a senhora cobrou suas visitas.

"Minha lembrança de quinta, vem com sabor de saudade. Porque tô morrendo de saudades da minha Rainha!!!!!!! (ontem no telefone ela disse…”cansei de falar contigo através dessa tela aí” - risos) Mas aí digo que tô trabalhando muito… e o olho dela brilha - e ela conclui… “ isso minha filha! Trabalha e conquista tuas coisas!” A Gloria Menezes não dá muita importância às redes sociais ou a essa tecnologia que aproxima as pessoas. Ela gosta do olho no olho. Do calor do afeto “ ao vivo e a cores”. E ela tem absoluta razão. Esse momento tão legal da nossa relação afetiva e também profissional - eu tendo a honra de dirigir a grande atriz- ficará eternizado no meu coração. E agora, compartilhado com meus amigos virtuais. Uma boa quinta pra todos", declarou.