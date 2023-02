Gloria Maria fumou maconha em reportagem na Jamaica: ''Puxei duas vezes e aguentei''

Apresentadora Gloria Maria não hesitou em fumar a 'ganja sagrada' em respeito a tribo que visitou na Jamaica

Grande jornalista, Gloria Maria mergulhava em suas reportagens pelo mundo. Exemplo disso foi quando a apresentadora acabou tendo que experimentar a"ganja sagrada", a maconha, durante sua passagem pela Jamaica.

Em sua participação no Roda-Viva, da Cultura, a global contou como foi pega de surpresa e não hesitou em recusar a tradição da tribo por respeito à cultural do local. O momento em que puxou o fumo acabou até virando meme nas rede sociais.

"Foram três meses de negociação para entrar lá. Um dos regulamentos era: na entrada, fazer uma oração. A gente assinou um monte de papel. Na saída, tinha que fazer outra oração. Só que a gente não leu tudo, e estava lá: 'Tem que fumar a ganja sagrada'. Ganja sagrada, vamos fumar. Só que eu não sabia o que era a ganja sagrada", explicou como foi o processo para entrar no lugar.

A apresentadora ainda divertiu ao falar que os locais da tribo acharam que ela não ia aguentar fumar. "Ele queria me ver cair, ali, dura. Só que eu não ia cair. Puxei duas vezes e aguentei", disparou.

Na reportagem, a jornalista relatou um pouco da experiência na tribo rastafári. "Eles estão querendo que eu prove isso também. Eu não sei fazer essa oração, mas eles querem que eu tente. Recusar nem pensar, seria um desrespeito à tradição", disse.

Após experimentar, ela revelou qual foi a sensação: "No primeiro momento, fiquei totalmente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender".

Gloria Maria teve affair com o galã escocês Gerard Butler

Muito discreta com seus romances, a apresentadora Gloria Maria uma vez resolveu confirmar seu envolvimento com o galã escocês Gerard Butler. Em 2017, durante uma entrevista para Matheus Mazzafera, a jornalista afirmou que teve um affair com o ator.

Após muita especulações sobre a famosa ter ficado com o galã, ela resolveu contar como aconteceu o encontro com o estrangeiro.

"Não vou negar porque eu sou livre, dona da minha vida, e ele também, aquele gato", disparou sobre ter tido um breve romance com o ator, do filme 300.