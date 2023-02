Glória Maria chegou a sofrer racismo de um ex-presidente do Brasil

Apresentadora Glória Maria falou sobre o caso no programa 'Conversa com Bial'

Durante o programa 'Conversa com Bial',a jornalista Glória Mariacontou que sofreu racismo até do ex-presidente do Brasil, João Figueiredo. Ele foi o último a comandar o país no período da ditadura militar.

O militar constantemente se referia à repórter como "neguinha da Globo."'Tira aquela 'neguinha' da Globo daqui' [dizia ele]. E eu passei todo o governo Figueiredo ouvindo [isso]", contou.

"Sempre tem uma justificativa para você estar ali [em um lugar de poder], nunca é porque você tem talento, porque você tem valor. É por uma coisa qualquer. E você vai aprendendo como é o olhar das pessoas sobre você", contou.

"Quando você nasce negro - e eu não sou mulatinha, eu sou negra, mesmo, eu sou preta -, você aprende a reconhecer isso a 30 quilômetros de distância, você sabe onde está o racista", completou.

Confira trecho da entrevista de Glória Maria: