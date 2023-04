Globeleza Valéria Valenssa impressiona, aos 51 anos, após procedimento estético

Em entrevista à CARAS, Valéria Valenssa revelou detalhes sobre o novo procedimento estético realizado no rosto

A modelo Valéria Valenssa (51), a eterna Globeleza, realizou um novo procedimento estético no rosto nesta quarta-feira, 19. A famosa revelou que o segredo para manter um visual impecável está no seu médico do coração, Dr. Luiz Paulo.

Em declaração à CARAS Brasil, a artista contou que realizou aplicação de botox e tirou um sinal que tinha nascido no rosto. Valéria garantiu que o procedimento não foi nada invasivo e se sentiu super confortável. "Fiz no consultório mesmo", afirmou.

"Ele é meu cirurgião há 30 anos, [com ele] já fiz nariz, lipo e sempre faço manutenção por lá. Meu desejo agora é trocar minha prótese", contou a gata, que acabou de completar 51 anos.

Através dos stories, Valéria mostrou os bastidores da visita ao médico e aproveitou para tirar algumas dúvidas dos seguidores sobre cirurgias plásticas. "Sou admiradora de seu trabalho e aqui é um canal para as pessoas que me acompanham te conhecer um pouquinho", disse ela.

Em tempo, Valéria continua chamando atenção por sua beleza. Nas redes sociais, a carioca volta e meia compartilha detalhes de sua rotina e recebe uma enxurrada de comentários elogiosos dos fãs.

COMO VALÉRIA VIROU A GLOBELEZA?

Já faz 30 anos da estreia de Valéria Valenssa na telinha da TV Globo, representando o carnaval. Por muitos anos a modelo se tornou um verdadeiro simbolo da festa brasileira e ganhou a simpatia de milhões de pessoas.

Em entrevista ao Uol, o criador da vinheta, Hans Donner, falou sobre como a encontrou a modelo perfeita para a peça. "Procurei mulheres no país inteiro e não consegui achar. Ela [Valéria Valenssa] já estava desiludida, havia virado vendedora da C&A. Procurei por dois anos e não achei. A minha produção foi atrás e a encontrou vendendo roupa para criança na loja em Madureira [na zona norte do Rio de Janeiro]". Ele se impressionou tanto com a musa que até se casou com ela, no entanto, eles se separaram em 2019.

Nas vinhetas, Valéria apareceu quase sempre coberta apenas por pinturas corporais coloridas e brilhantes e virou sinônimo de Globeleza. Ao deixar o cargo em 2005, ela entrou em depressão. "Tive os piores dias da minha vida e, graças a Deus, estou curada e feliz", contou também ao UOL.