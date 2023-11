Glamour Garcia revela bastidores de recuperação após redesignação sexual: "Realizada"

Em entrevista à CARAS Brasil, Glamour Garcia revelou detalhes do processo de recuperação após cirurgia delicada

Se recuperando de uma cirurgia de redesignação sexual, a atriz Glamour Garcia (34) está em estado de plenitude desde que realizou um grande sonho. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revelou detalhes dos bastidores da cirurgia e confessou que tem recebido muitas mensagens de carinho.

"Confesso que esses primeiros dias aqui no hospital estão sendo mais ‘hardcore’ por causa da dor, que é natural, não tem como. Faz parte do processo, uma dor lancinante, vários momentos de febre de dor. Mas eu tô muito feliz, tô muito realizada", declarou ela, que adoraria viver a personagem Buba, no remake da novela Renascer.

Glamour, que foi a primeira atriz trans a vencer a premiação Melhores do Ano, da TV Globo, garante que a recuperação não tem sido nada fácil, mas ela já tinha noção do que poderia enfrentar. "Acabo tendo algumas crises de desespero, começo a chorar, começa a gritar de dor, mas faz parte. Eu já sabia que eu ia passar por isso. Mas a recuperação está sendo ótima", disse ela, que deve começar uma nova etapa a partir desta sexta-feira, 17.

Desde que anunciou oficialmente a cirurgia através de sua rede social, Glamour conta que passou a receber muitas mensagens carinhosas dos fãs e admiradores. Segundo ela, o contato com pessoas que acompanham sua carreira tem sido um escape diante da dolorosa recuperação.

"Estou recebendo mensagens lindas de amor, apoio e graças a essas mensagens que eu tô aqui firme e forte na dor", reforça a loira, que aproveitou para brincar um pouco com a situação: "Às vezes para ficar bonita dói um pouco, né? Mas dessa vez doeu demais".

SUSTO ANTES DE ESTREIA NO TEATRO

Em agosto deste ano Glamour passou por um verdadeiro susto ao receber diagnóstico preocupante sobre riscos de evolução para um tumor. Na época, ela chegou a conversar com a CARAS e revelou que tudo aconteceu poucos dias antes dela estrear uma peça, em São Paulo.

"Fiz a cirurgia porque eu estou com um papiloma que poderia desenvolver um tumor maligno na corda vocal. Recebi esse diagnóstico através de um processo com uma fono que me pediu um exame, que é feito com câmera através do nariz e da garganta, para identificar alguma coisa que ela já estava achando estranho, mas não conseguia identificar. Foi um susto total, mas graças a Deus deu tudo certo", disse.

Ela se preparava para subir ao palco com o espetáculo A Rouxinol e a Rosa, obra inspirada em um conto de Oscar Wilde, a famosa confessou que ficou com medo do que poderia acontecer, caso tivesse grandes complicações na voz. "Imagina eu sem falar? Para quem me conhece, sem falar já é impossível, agora imagina sem poder atuar?", disse ela, que brilhou como a personagem Britney, na novela A Dona do Pedaço, em 2019.