Gkay reflete sobre duração da Farofa após primeira noite de festas

Influenciadora Gkay se questiona quem inventou a ideia de fazer a Farofa após apenas um dia de festa

Depois de apenas uma noite de Farofa, a influenciadora Gkay (30) organizadora do evento mais esperado do ano pelas subcelebridades de internet, já começou a refletir e se questionar sobre os três dias de festas.

Na primeira noite já aconteceu muita pegação, com Karoline Lima chamando a atenção por ter passado o rodo, podendo até ganhar a coroa que pertencia à Viih Tube, shows de Pabllo Vittar e Luisa Sonza, ex-BBB estreando o polêmico dark room, e muito mais.

Tudo isso, fez a anfitriã se questionar sobre o evento. “Por que, né? Por quê? Às vezes eu me pergunto por quê. Três dias cara. Três dias. Por quê? Um estava bom né?”, refletiu a influenciadora em seus stories no Instagram, que faz a Farofa todos os anos para comemorar seu aniversário com amigos e famosos.

“O aniversário é de uma pessoa que se comemora em um dia. Mas três? Quem inventou? Eu!”, completou. O aniversário de Gessica Kayane aconteceu no último sábado, 3 de dezembro. A Farofa começou apenas na segunda-feira, 5.

Influenciadora fica com filho de Valesca Popozuda após relação com ela: "sem saber"

A influenciadora Dora Figueiredo passou por uma situação um tanto quanto cômica. Ela, que já se relacionou com a cantora de funk Valesca Popozuda, acabou ficando com Mc Pablinho, filho da artista, sem saber que ele era relacionado à ela.

“Gente, e eu que peguei o filho da Valesca Popozuda na Farofa sem saber, sendo que já peguei a mãe dele”, escreveu ela usando um emoji de um rosto com calor. Enquanto alguns internautas acharam engraçado, outros acharam que ela só queria chamar atenção. “Gente, eu peguei tá gente, peguei, sou pegadora. Olhem só eu pego geral. Socorro, como tenho preguiça dessas crianças deslumbradas”, criticou uma internauta. “Pega o pai também e pede música no Fantástico”, disse outro.