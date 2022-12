Karoline Lima brinca depois de passar o rodo na primeira noite da Farofa da Gkay

Influenciadora Karoline Lima já chegou chegando no evento mais esperado do ano pelas subcelebridades de internet

A influenciadora Karoline Lima (26) já chegou chegando na Farofa da Gkay! Na primeira noite do evento mais aguardado pelas subcelebridades de internet, a loira já passou o rodo, e apareceu em suas redes sociais nesta terça-feira, 6, para falar sobre sua noite de sucesso.

Na primeira noite do evento, Karoline já ficou com o youtuber John Vlogs (23), o cantor Nilson Neto (21), a influenciadora Julia Pazzuoli (20) e o ex-BBB Rodrigo Mussi (37). Vale lembrar que recentemente ela terminou com o jogador de futebol Éder Militão (24).

“Por favor, entendam a disputa. Não quero ninguém me julgando pelo o que aconteceu na noite passada, porque não era eu”, brincou a influenciadora em um vídeo publicado em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Não era eu, era a Laís”, disse em outra publicação, em seu feed.

Karoline conversou com Bianca Andrade e Viih Tube sobre quem ficaria com a coroa de “rainha da Farofa”, que geralmente é dada para quem beija mais durante os dias de festa. Boca Rosa disse que esse ano Viih iria passar a coroa para uma mãe, remetendo à ela mesma, que tem Cris (1) com o youtuber Fred, e Karol, que tem Cecília com o jogador da Seleção Brasileira.

Karoline Lima fala sobre affair com modelo e influenciador Gui Araújo

Separada do jogador Éder Militão, Karoline Lima está curtindo a vida de solteira e na última quarta-feira, 16, ela aproveitou para contar os detalhes do affair que vive com o ex-participante de 'A Fazenda', Gui Araújo (35).

A influenciadora digital negou o envolvimento e foi direta em relação ao romance, mas deixou claro que os dois não tem nada sério: "Já estão arrumando casinho pra mim? Não pode mais nem dar um beijinho? Eu vou falar pra vocês, esse caso é antigo viu. Coisa de 2018 quando eu conheci Guilherme. De vez em quando dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa e meus amigos gostam dele", contou.