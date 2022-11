Gkay e Felipe Neto se beijam após pedidos de convidados de festa

Humorista Gkay e influenciador Felipe Neto fingiram estar se casando e não conseguiram fugir do beijo entre ‘noivos’

Nesta quinta-feira, 24, a humorista Gkay (34) e o influenciador Felipe Neto (34) se beijaram! Durante uma festa transmitida por live, o possível casal, que estaria vivendo um romance, fingiram estar se casando para a festa.

Ao acontecer o casamento, Tata Estaniecki Cocielo, Camilla de Lucas, Lucas Rangel e Ana Clara Lima, que também faziam parte da live, pediram para que os pombinhos se beijassem. E eles acataram o pedido!

Os internautas foram à loucura com a troca de beijo do possível casal. “Gostei. Foi fofinho”, comentou uma pessoa. “Teve beijo, minha gente!”, exclamou outro, surpreso com o momento. “Esse momento!”, exaltou um terceiro, empolgadíssimo.

Mas nem todos gostaram do momento romântico que aconteceu na live. Alguns usuários criticaram o beijo, acusando Gkay de ter forçado a situação, deixando Felipe desconfortável. “Só pode ser dívida de jogo”, ironizou uma. “Dá para sentir o conforto do Felipe daqui”, comentou outra.

Veja o momento do ‘casamento’ de Gkay e Felipe Neto que terminou em beijo dos dois:

Gkay inova no convite da ‘Farofa da Gkay’

A festa, marcada pela presença de muitos famosos e polêmicas, é o desejo de muitos influenciadores e até mesmo de meros normais. Todos os anos Gkay inova na ‘Farofa da Gkay’ e surpreende os convidados. Neste ano ela resolveu inovar no formato do convite, que viralizou nas redes sociais.

O convite, um saco preto de lixo, chegou na casa de alguns famosos e causou certa estranheza. Inclusive, Viih Tube e Eliezer quase não comparecem ao evento, isso porque uma funcionária do casal entendeu que aquilo realmente se tratava de coisas descartáveis e quase jogou fora.