Ajudante de Viih Tube e Eliezer recebe convite da 'Farofa da Gkay' e joga no lixo

Por estarem em sacolas de lixo, os convites de Viih Tube e Eliezer quase se perderam

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 15h11

Por pouco quase não tivemos a presença do casal Viih Tube e Eliezer na famosa 'Festa da Gkay'. Isso porque o convite inusitado causou uma ação lógica da secretária do casal.

Este ano, o convite da festa da influenciadora vinha em sacos de lixo, combinando com o estilo excêntrico dela. Ao receber as embalagens pretas, a funcionária entendeu que aquilo realmente se tratava de coisas descartáveis e quase jogou dora.

“Eu estava chegando do 'Encontro' e a Ceni estava descendo para alguma coisa. No elevador, ela falou assim: 'Eli, aconteceu uma coisa estranha hoje. Chegaram dois sacos de lixo para você e para Viih, até perguntei para o entregador’”, disse ele ao Gshow.

O pai de Lua, que ainda está na barriga de Viih, continuou: “[Ela disse]: 'mas nem entreguei. Já coloquei para o lixo porque mandam cada coisa aqui'. Eu falei: 'Ceni, é o saco do convite mais esperado do ano!', e ela disse que estava lá fora. Desci correndo e peguei”.

No Twitter, Eliezer também riu do acontecimento: “Gente, não é que a Ceni, que ajuda a gente na casa da Viih, recebeu o saco do ingresso da Farofa e achou que era realmente lixo e literalmente jogou no lixo o saco de lixo”, escreveu.

Confira o tweet de Eliezer: