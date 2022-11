Viih Tube reage às suposições de que engravidou por marketing: "Pessoas amarguradas"

Viih Tube surta e desabafa sobre críticas do público, que diz que ela faz de tudo para ganhar engajamento na internet

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 09h31

A influenciadora digital Viih Tube (22) utilizou as redes sociais nesta última terça-feira, 15, para desabafar sobre as críticas que tem recebido. Em uma sequência de vídeos compartilhados em seus stories, a também ex-BBB disse que muitas pessoas acham que tudo que ela faz é para ganhar engajamento.

"As pessoas tem uma imagem só porque eu sou conhecida, famosa, sei lá… é tudo por marketing, é tudo puro marketing. É tudo biscoito, tudo por engajamento. Tudo por views, like. Vocês acham que foi anunciar a gravidez da minha primeira filha com um namorado que eu tinha acabo de começar a namorar, aos 22 anos? Não gente, não foi!”, começou ela.

Em seguida, continuou: "Gente, eu vou ser mãe como toda mãe. Vou passar por tudo que toda mãe passa. Eu vou parir também. Não é mágica, não, porque eu sou famosa. Não diminuam isso, por favor. A minha vida real é como a sua! Eu tô real aqui, você está real aí atrás do seu lar assistindo. Eu tenho coisas para fazer do dia, você tem as suas. Você tem seus problemas, eu tenho os meus. Tenho dias bons e ruins e vocês também".

Viih Tube ainda deixou claro que não planejava ser mãe tão nova: "Eu sempre quis ser mãe, mas não planejei a gravidez, eu não estava esperando. Foi um susto! Então não achem que é tudo mil maravilhas só porque eu sou famosa. E que eu vou ser menos mãe só porque eu sou famosa. Se eu compartilho com vocês a minha gravidez é porque os meus fãs receberam bem a minha filha. É porque estão gostando de acompanhar".

Para finalizar, a influenciadora destacou que se alegra em dividir um dos momentos mais bonitos que vive na atualidade."Eu gosto de ter minhas redes como um diário, uma recordação. Eu gosto de postar fotinho da barriguinha crescendo. Eu gosto. E eu não vou deixar de ser eu aqui por conta dessas pessoas amarguradas que me irritam".