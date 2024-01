Giuseppe Oristanio desabafa sobre etarismo na TV: "Muito errado"

Durante o podcast Ser Artista, Giuseppe Oristanio fez reflexão sobre profissão de ator e como tem sentido as mudanças do mercado

Giuseppe Oristanio (65) endossou o coro de artistas que têm reclamado do etarismo na televisão. Preocupado com o desenvolvimento da profissão do ator nas mídias, ele apontou que artistas mais velhos têm ficado para trás dentro do mercado. A declaração foi dada durante o podcast Ser Artista, do Youtube.

"O etarismo não só prejudica os atores, mas também a audiência. Mais uma vez afirmo, que não é inteligente de quem escala ou de quem escreve. É meio esquisito você ver uma avó de 48 anos e uma mãe de 32 anos", iniciou.

Em conversa com o apresentador Marcus Montenegro, ele afirmou que o preconceito com a idade dos atores afeta todo um sistema e dificulta o entendimento do público quanto da detalhes sociedade. "É um processo muito errado. Acredito que não funciona, porque a pessoa que está assistindo não se identifica. Quem foi ruim jovem, será ruim velho, mas quem é bom vai continuar sendo bom velho", diz.

“Aprendemos até com os erros dos mais velhos. Nem todo coroa é sábio, até nos erros que os coroas cometem, você pode perceber e se alimentar para falar, eu não vou chegar aí desse jeito. É uma questão de inteligência", declara.

Ainda durante o programa, ele aproveitou para refletir sobre as mudanças no audiovisual e com a 'invasão' dos influenciadores em produções como filmes, séries e novelas. “É no teatro que o ator se forma. É no teatro que a gente entende o que significa ser ator. Porque as pessoas confundem muito o que é ser ator e o que é ser famoso. Influencer é famoso", frisa.

Para ele, é necessário que as pessoas entendam que atuar não é somente aparecer na televisão e ganhar destaque na mídia. "Ser ator é muito mais que os holofotes é uma responsabilidade social. Estrelismo não faz sentido. O nosso trabalho tem uma responsabilidade social e a gente precisa ter uma noção disso", dispara.