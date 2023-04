Giulia Benite revela desconforto com comentários sobre sua sexualidade

Intérprete da famosa Mônica, da Turma da Mônica, Giulia Benite fala sobre comentários sobre sua orientação sexual aos 14 anos

Nesta segunda-feira, 10, a atriz Giulia Benite (14) usou suas redes sociais para mostrar o quão incomodada está por conta dos internautas comentarem sobre sua sexualidade na internet. A artista, que ficou conhecida por interpretar Mônica nos filmes da Turma da Mônica, revelou que fica desconfortável com a situação.

“Vocês achando que eu tava flertando KKKKKKKKKKKKKKKKKK Gente, a Nathália é uma das minhas melhores amigas eu tava brincando”, disse Giulia, sobre os elogios que fez as fotos da atriz Nathalia Costa, também de 14 anos de idade. “Dia 39286261 das pessoas forçando a sexualidade da Giulia”, comentou um usuário do Twitter.

vcs achando que eu tava flertando KKKKKKKKKKKKKKKKKK gente a Nathália é uma das minhas mlrs amigas eu tava brincando https://t.co/Jcf2ekdzVz — Giulia Benite (@giuliabenite) April 10, 2023

“Isso aqui é uma coisa bem real. Já vi gente fazendo edit meu com legenda: 'Na minha cabeça, ela é bi, sim' como se eu fosse algum personagem de filme que você pudesse fazer headcanon da sexualidade ???? kkkk meio bizarro, me deixa desconfortável”, comentou Giulia, respondendo ao comentário do seu seguidor.