Gisele Bündchen passeia de bicicleta e faz reflexão: ''Aproveitar os bons momentos e aprender com os ruins''

Top model Gisele Bündchen mostra passeio de bicicleta e compartilha mensagem positiva com os mais de 21 milhões de seguidores

A top model Gisele Bündchen (42) encantou os seguidores ao usar as redes sociais neste domingo, 16, para compartilhou uma mensagem positiva!

Em seu perfil no Instagram, a loira publicou um vídeo em que aparece de shorts e camiseta durante um passeio de bicicleta. Na legenda da publicação, ela escreveu uma reflexão e compartilhou com os mais de 21 milhões de seguidores.

"Todos nós temos nossas provações. Cada risada, cada queda, cada experiência, as boas e as ruins, tudo está aqui para nos ensinar algo e nos ajudar a crescer. Nada é permanente. Então vamos aproveitar os bons momentos e aprender com os ruins. Todo dia é um presente", escreveu Gisele na postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à brasileira. "É sobre isso", comentou Angélica e Maria Joana. "Maravilhosa", "Rainha", "Linda", "Minha vibe é exatamente essa", "Por que ser tão perfeita?", "É sobre estar com a alma leve, muito linda", "Ela é uma maravilha do Brasil", "Que simplicidade e perfeição ao mesmo tempo", disseram os admiradores.

Depois de 13 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady, Gisele anunciou o término do casamento em outubro de 2022. Com ele, a top teve Benjamin e Vivian.

Confira o passeio de Gisele Bündchen:

Gisele Bündchen renova o visual para curtir verão americano

Os longos fios dourados já são a marca registrada de Gisele Bündchen! Na sexta-feira, 14, o cabeleireiro da top model, Harry Josh entregou detalhes da manutenção da cor e exibiu o novo visual da musa, que renovou o loiro para aproveitar o verão americano em sua melhor versão.

No vídeo, publicado na conta de Harry, Gisele surge usando apenas um roupão, e balança o cabelo loiríssimo, se divertindo durante o registro: "Obrigada pelas minhas luzes. A-mei!", a top model agradece o cabeleireiro em inglês e exibe a mudança sutil com as mechas em um tom de dourado natural, sua assinatura clássica nos fios.