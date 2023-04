Loiríssima! Gisele Bündchen renova o visual para curtir o verão americano

Harry Josh, cabeleireiro de Gisele Bündchen, revela o novo visual e entrega detalhes dos cuidados com os fios da top model

Os longos fios dourados já são a marca registrada de Gisele Bündchen (42)! Nesta sexta-feira, 14, o cabeleireiro da top model, Harry Josh entregou detalhes da manutenção da cor e exibiu o novo visual da musa, que renovou o loiro para aproveitar o verão americano em sua melhor versão.

No vídeo, publicado na conta de Harry, Gisele surge usando apenas um roupão, e balança o cabelo loiríssimo, se divertindo durante o registro: "Obrigada pelas minhas luzes. A-mei!", a top model agradece o cabeleireiro em inglês e exibe a mudança sutil com as mechas em um tom de dourado natural, sua assinatura clássica nos fios.

“Eu literalmente tenho que arrastar a @gisele para o salão para fazer o cabelo dela. Ela definitivamente não exige alta manutenção, mas eu sempre fico feliz quando recebo um recado dela no set mostrando que amou”, o cabeleireiro revelou que Gisele adia ao máximo o retoque do cabelo na legenda da publicação e entregou detalhes dos cuidados.

Nos comentários, fãs do mundo inteiro elogiaram sutileza no novo visual de Gisele: “Precisamos de todos os detalhes dessa cor maravilhosa”, pediu um seguidor do cabeleireiro. “Quando você é perfeita, você não precisa de muita manutenção”, outro fã elogiou a modelo. “Adoro linda”, exaltou um admirador brasileiro.

