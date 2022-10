Gisele Bündchen estaria bem após divórcio com Tom Brady, diz site

A modelo brasileira Gisele Bündchen já estaria em paz com a decisão de se divorciar do jogador de futebol americano Tom Brady

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 17h15

Nesta segunda-feira, 31, uma fonte afirmou ao site americano People que Gisele Bündchen (42) estaria se sentindo bem após o divórcio com Tom Brady.

“Gisele está lidando com problemas que a atormentam há muito tempo”, comentou à fonte ao veículo americano.

Por conta destes problemas que ocorrem faz tempo, a decisão do divórcio “foi difícil no começo” para Gisele, mas segundo a fonte “tempo suficiente já passou para ela se acostumar”.

Ainda de acordo com a pessoa ouvida pela People, Gisele “viveu sua própria vida por anos enquanto Tom jogava futebol americano, então ela não tem medo de fazer as coisas por conta própria”.

A gaúcha comentou em uma entrevista antes do anúncio de seu divórcio, sobre o amor que tem pelos filhos Benjamim e Vivian. E segundo a pessoa ouvida pelo site americano, a dedicação pelas crianças continuará a mesma: “Gisele é ótima com as crianças e radia felicidade quando um deles ou os dois estão por perto. Tê-las por perto a ajudou a seguir em frente”.

Na última sexta-feira, 28, a modelo brasileira anunciou oficialmente sua separação com Tom Brady por meio de uma nota em seu Instagram.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, escreveu.