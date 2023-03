Giovanna Grigio declara torcida para Gabriel e explica por que não vê BBB: 'Ansiedade'

A atriz Giovanna Grigio esteve presente na estreia da peça A Herança e falou sobre torcida para o colega de Chiquititas

A atriz Giovanna Grigio (25) contou que não acompanha mais o Big Brother Brasil. Na 23ª edição do reality show da Globo, seu amigo e ex-colega de elenco da novela Chiquititas, do SBT, Gabriel Santana (23) concorre ao prêmio. "O Big Brother já me causou muita ansiedade, esse ano vou me poupar", explicou ela, sobre não assistir ao programa.

"Não estou acompanhando nada, adoro o Gabriel, ele é uma pessoa incrível, maravilhoso, super tranquilo, amoroso, inteligente. Claramente minha torcida é para ele. [Mas], não estou acompanhando mesmo o Big Brother", acrescentou, em conversa com a imprensa na estreia VIP da peça A Herança, protagonizada Bruno Fagundes e Reynaldo Gianecchini.

Quanto à peça, ela contou que não pesquisou sobre a trama do espetáculo e que foi esperando se surpreender. "Não conheço nada, é a primeira vez que vou ter contato com o texto. Estou muito empolgada, vim sem saber nada, totalmente no escuro. Vou assistir na surpresa, para ver como é que é", acrescentou.

O espetáculo conta com 25 personagens e conta a história de um casal da comunidade LGBTQIA+ de gerações diferentes. Eric (Bruno) é um jovem ferido por um relacionamento passado, que se apaixona por Henry (Gianecchini), um homem maduro e conservador, que lidou com os pedos e perdas geradas pelo HIV nos anos 1980 e 1990.

Quanto à discussão trazida na peça, a atriz ressalta a importância de levantar assuntos socialmente relevantes em obras teatrais. "Nosso trabalho enquanto artista é ser um agente da transformação, é meio clichê, mas é verdade. A gente não faz só arte porque a gente gosta de estar no palco e está se divertindo, estamos passando uma mensagem. Ainda mais hoje em dia, a pauta LGBT está muito em alta porque é necessária. Falamos sobre a vida das pessoas como sempre foi, mas nunca foi falado."