Giovanna Ewbank se pronuncia após comentário de Karina Bacchi sobre caso de racismo

A apresentadora Giovanna Ewbank se manifestou sobre o comentário de Karina Bacchi sobre o caso de racismo que Titi e Bless sofreram

Na tarde desta sexta-feira, 12, Giovanna Ewbank (35) se pronunciou sobre o comentário feito por Karina Bacchi (45) durante o seu podcast Positivamente. A ex-atriz criticou a reação que a apresentadora teve quando os seus filhos, Titi (8) e Bless (7), sofreram racismo durante uma viagem da família em Portugal.

A fala de Bacchi teve grande repercussão nas redes sociais, e no Twitter, Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, afirmou que a famosa estava querendo criar polêmica e fortalecer o discurso do público conservador.

"Oh gente… quem não entendeu que a KB queria era isso… polêmica?? Ela quer mesmo se ajustar ao discurso conservador, e se fortalecer com esse público! Repostar ela… só faz ela crescer! E é exatamente o que espera e deseja!", afirmou a influenciadora digital.

Assim que viu a publicação, Ewbank respondeu e ressaltou que quando uma pessoa se incomoda mais com a forma que ela revidou ao invés da violência que os seus filhos e os outros turistas sofreram, isso "diz muito mais sobre ela". "É método! E quase respondi porque revolta quando se metem em como defendo meus filhos. Mas o fato de incomodar mais eu ter revidado agressão racista mostra como se ignora a violência que meus filhos e os angolanos sofreram. Diz muito mais sobre ela e quem concorda com ela que sobre mim!", afirmou a mulher do ator Bruno Gagliasso (40).

O comentário de Karina Bacchi

Enquanto comandava o podcast Positivamente, Bacchi comentou a atitude de Giovanna ao defender os filhos que sofreram ataques racistas de uma mulher branca. Sem citar nomes, ela discordou da forma em que a apresentadora agiu na ocasião.

"Essa semana eu tava conversando com amigas. Teve um caso que apareceu na mídia de uma mãe que parece que os filhos sofreram preconceito. Ela para defender os filhos, xingou muito aquela pessoa, cuspiu, bateu e todo mundo a favor daquela pessoa. 'Poxa, que máximo! Ela fez é pouco porque uma mãe leoa faz isso, tem que fazer isso para defender o filho'. Eu concordo que a gente tem que defender os nossos filhos, mas eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em bater, em agredir e o povo achando que a pessoa fez pouco", afirmou.

