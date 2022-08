Karina Bacchi critica Giovanna Ewbank após caso de racismo com os filhos em Portugal

Sem citar nomes, apresentadora Karina Bacchi faz críticas à reação de Giovanna Ewbank após episódio de racismo com os filhos, Titi e Bless

A apresentadora Karina Bacchi (45) voltou a dar o que falar nas redes sociais após comentar sobre a reação de Giovanna Ewbank (35) em caso de racismo contra seus filhos em viagem da família para Portugal.

Durante recente entrevista em seu podcast Positivamente, a ex-atriz comentou sobre a atitude da esposa de Bruno Gagliasso (39) para defender os herdeiros, Titi (8) e Bless (7) dos ataques de uma mulher branca, sem citar nomes.

“Essa semana eu tava conversando com amigas. Teve um caso que apareceu na mídia de uma mãe que parece que os filhos sofreram preconceito. Ela para defender os filhos, xingou muito aquela pessoa, cuspiu, bateu e todo mundo a favor daquela pessoa. ‘Poxa, que máximo! Ela fez é pouco porque uma mãe leoa faz isso, tem que fazer isso para defender o filho’“, declarou Karina.

No entanto, ela acredita que existem outras formas de fazer isso. “Eu concordo que a gente tem que defender os nossos filhos, mas eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em bater, em agredir e o povo achando que a pessoa fez pouco“, acrescentou.

“Eu acho que a gente tem que defender os nossos filhos, mas que exemplo a gente está dando nas nossas reações, na forma da gente reagir? Então, o mundo está aplaudindo isso e achando um máximo. Isso me choca também“, opinou ainda.

Vale lembrar que durante entrevista ao Fantástico, Giovanna confessou que agrediu a mulher, e Bruno saiu em defesa da mulher. “Na verdade, ela não agrediu. A minha mulher reagiu. Não confundam a reação do oprimido com a ação do opressor“, destacou o artista.

Karina Bacchi critica reação de Giovanna Ewbank em caso de racismo (a partir de 1h25):

