Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso relembram situação inusitada em casamento

Em comemoração o dia dos namorados se aproximando, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fizeram top 5 momentos do relacionamento em clima da data

Nesta sexta-feira, 07, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso divertiram seus fãs ao relembrarem um acontecimento inusitado durante seu casamento. Segundo o casal, o padre que realizou a cerimônia estava bêbado, e até trocou o nome de Giovanna.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o casal compartilhou seu top 5 momentos do relacionamento em comemoração ao Dia dos Namorados, celebrado na próxima quarta-feira, 12.. O casal relembrou como top 5, o momento do casamento.

O ator começa lembrando que se divertiu bastante, mas que a esposa nem tanto, pois estava cansada. Giovanna então conta com bom humor que o marido estava embriagado quando casou, e o padre também. Segundo a atriz e apresentadora, o mestre da cerimônia ainda a chamou pelo nome da prima na hora da troca de alianças.

"Bruno já casou bêbado. O padre... bêbado também. Você acredita que o padre me chamou de Pâmela que é a minha prima? No meio da cerimônia o padre fala 'Pâmela, você aceita se casar com o Bruno?' Aí eu falei: 'É Giovanna!', aí ele: 'Bruno, você aceita se casar com Pâmela?' O Bruno na hora falou: 'Deixa Pâmela mesmo'", contou Giovanna.

O ator explicou que a confusão aconteceu, pois a prima da atriz foi quem buscou o padre para a cerimônia e no fim brincou com a esposa: "Resumindo, eu casei com duas". Os outros momentos escolhidos pelo casal, estão a primeira vez juntos em Fernando de Noronha e a viagem ao Malawi em que moraram lá durante três meses, e logo depois, adotaram Titi, a primogênita do casal. O pedido de casamento e o parto do caçula, Zyan, vieram como top 3 e 4 respectivamente.

Vale lembrar que o casal de atores estão juntos há 14 anos e são pais de Titi, Bless e Zyan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Giovanna Ewbank diverte web com reação de filha em show de K-pop

A atriz Giovanna Ewbank fez uma viagem de meninas e levou sua filha Titi, de 10 anos, para assistir ao show do artista de K-pop Cha Eun Woo em São Paulo no último sábado, 1. E em vídeo publicado nas redes sociais, a esposa de Bruna Gagliasso mostrou a reação engraçada da filha ao ver o cantor pela primeira vez no palco.