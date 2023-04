Giovanna Antonelli posa de blazer aberto e revela lingerie delicada

Atriz Giovanna Antonelli ostenta beleza ao posar exibindo lingerie por baixo de blazer

Na noite deste domingo, 9, a atriz Giovanna Antonelli (47) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a artista deixou os internautas completamente malucos ao posar de blazer aberto, exibindo um pouco da lingerie que tinha por baixo da peça chique, conquistando uma chuva de elogios.

“SP”, escreveu a famosa, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, se referindo à sua passagem pela cidade de São Paulo. Na foto, a atriz posou um look sensacional, usando um blazer preto, que preferiu deixar aberto, revelando o sutiã que estava usando por baixo, no mesmo tom de preto, com detalhes de branco.

Giovanna deixou os seguidores babando ao escolher deixar seu abdômen sequinho para jogo. Os comentários foram inundados de elogios para a musa. “Acho que todos concordam que você é uma deusa perfeita e a mais bonita do mundo!”; “Você é a mais linda, já sabia?”; “Que mulher é essa”, são apenas algumas das mensagens enviadas para enaltecer a beleza da atriz.

Veja a publicação da atriz Giovanna Antonelli usando um blazer, exibindo sua lingerie por baixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)



Marido de Giovanna Antonelli nega acusações graves

Marido da atriz Giovanna Antonelli, o diretor Leonardo Nogueira emitiu uma nota na madrugada de quarta-feira, 22, em que se pronuncia sobre os boatos que estão circulando. Em um comunicado em seu perfil, ele disse que é a vítima da história. "Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça", começou ele.

Segundo ele, a notícia veiculada pela mídia não é verdadeira. "Hoje a informação chegou de forma mentirosa, tendenciosa e maldosa na imprensa. Por isso, venho me pronunciar da forma mais transparente, como sempre fui, para evitar mais erros e fake news. Agradeço o carinho de amigos e da minha família, o meu bem maior, que segue unida como sempre foi", completou.