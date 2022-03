Gil do Vigor se veste de noiva para casar com Fiuk e diverte a web

De véu e grinalda, Gil do Vigor se casou com Fiuk em vídeo divertido e abandonou o ator no altar

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 09h13

Os ex-brothers Gil do Vigor (30) e Fiuk (31) surpreenderam os seguidores no domingo, 13, nas redes sociais!

O economista surgiu de noiva para se casar com o filho de Fábio Jr. (68). Com direito a véu e grinalda, o cearense posou de vestido branco, enquanto o ator apareceu de terno e arrancaram risadas dos seguidores com vídeo divertido publicado em seus perfis no Instagram.

Nas imagens, Gil aparece sendo maquiado e diz: "Ai, amiga, eu tô tão feliz! Depois de um ano finalmente chegou! Eu tô tão feliz, mas também um pouco confusa, mas vai dar tudo certo, não vai?".

Na sequência, ele recebe ajuda para colocar o look do casório e brinca: "Aperta amiga, se Deus fez é porque cabe. Tô pronta".

Com marcha nupcial, o pernambucano caminha até o altar para encontrar o cantor. "Fiuk, você aceita o Gil do Vigor como seu único e verdadeiro amor?", questiona uma pessoa, sem se identificar. "Sim, óbvio", respondeu Fiuk. "E você, Gil do Vigor, aceita Fiuk como seu único e verdadeiro amor?", perguntou a pessoa.

No entanto, Gil do Vigor não responde nada e sai correndo, abandonando Fiuk no altar. A legenda "continua" aparece no registro. Ao que tudo indica, a brincadeira faz parte de uma ação publicitária.

Gil do Vigor conhece o prefeito de Nova York

Recentemente, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, visitou a Bolsa de Valores de Nova York e conheceu o prefeito da cidade, Eric Adams. “Que honra ter conhecido o prefeito de NY! Prefeito, obrigado!”, escreveu ele em seu perfil do Twitter, mostrando o vídeo do momento.

Confira o casamento de Gil do Vigor e Fiuk: