Gil do Vigor reclama em áudio para Juliette: ''Rico não pode repetir roupa?''

Campeã do BBB 21, Juliette compartilhou áudio que recebeu de Gil do Vigor reclamando que não pode repetir look

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 09h38 - Atualizado às 10h19

A campeã do BBB 21 Juliette (32) divertiu os seguidores nas redes sociais ao compartilhar um áudio que recebeu de seu colega de confinamento, Gil do Vigor (30)!

Na mensagem enviada para a paraibana, o economista brincou sobre os costumes dos famosos de não repetirem look em eventos.

Ele recordou que quando não tinha dinheiro, só comprava roupa nova para datas especiais.

"É difícil, quando a gente é pobre, a gente compra uma roupa e usa o ano todinho. É a mesma roupa, não tem luta, não tem sacrifício, não tem nem lugar pra ir né (...) Você compra roupa no Natal, no Ano Novo e no São João. Mas Carnaval de rico, repetir roupa não pode. Ai, amiga, que luta. Que agonia! A gente agradece ao senhor né, não pode ser ingrato. Mas é babado! Que vida é essa? Tem um terno aqui lindo que eu já usei uma vez, mas 'não pode, você já usou'. Mas gente? Ôxi, o negócio tá bonzinho, novinho, novinho, só usei uma vez", disparou o pernambucano.

Juliette se divertiu com o áudio de Gil e mostrou para a web nos Stories de seu Instagram. "Eu não vou rir sozinha com o áudio de Gil do Vigot reclamando de roupa hoje kkkkkkkkkk...", disse a advogada.

Com fantasia inspirada em cacto, Juliette e Gil do Vigor marcaram presença em baile de gala na noite de sexta-feira, 29, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que contou com fantasias criativas de diversos famosos.

Juliette encontra Jade Picon em festa

Jade Picon (20) e Juliette Freire se encontraram na madrugada deste sábado, 30, e fizeram questão de posar juntas. a empresária usou seu Instagram para publicar um registro com a maquiadora e as duas trocaram declarações no post. Na imagem, elas apareceram se olhando com sorrisões no rosto ao esbanjarem beleza com seus looks impecáveis.“A foto veio! Admiração máxima!”, escreveu a irmã de Leo Picon (26) na legenda. “Linda”, comentou a campeã do BBB 21 no post.

Confira o áudio de Gil do Vigor para Juliette: