Jade Picon e Juliette posam juntinhas e levam a web à loucura

Após evento, Jade Picon e Juliette trocam declarações nas redes

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 15h37

A amizade entre ex-participantes do Big Brother não precisa, necessariamente, ser entre pessoas da mesma edição.

Está aí mais uma prova disso!

Jade Picon (20) e Juliette Freire (32) se encontraram na madrugada deste sábado, 30, no Baile da Vogue.

Depois do evento, a empresária usou seu Instagram para publicar um registro com a maquiadora e as duas trocaram declarações no post.

Na imagem, elas apareceram se olhando com sorrisões no rosto ao esbanjarem beleza com seus looks impecáveis.

“A foto veio! Admiração máxima!”, escreveu a irmã de Leo Picon (26) na legenda. “Linda”, comentou a campeã do BBB 21 no post.

É claro que os fãs da dupla não se aguentaram com o clique. “Amo”, disse um. “Poderosas”, afirmou outra. “O PIB brasileiro”, brincou uma terceira. “Minhas favoritas”, babou mais uma.

Uma curiosidade sobre Jade e Juliette é que, no Instagram, elas são as pessoas mais seguidas de suas edições.

Confira a foto de de Jade Picon e Juliette: