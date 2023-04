Gil do Vigor e Domitila Barros se encontram após o fim do BBB 23

Os ex-BBBs Gil do Vigor e Domitila Barros se conheceram pessoalmente e trocaram um forte abraço

Gil do Vigor (31), do BBB 21, e Domitila Barros (38), do BBB 23, se encontraram pela primeira vez nesta quarta-feira, 26, e não esconderam a felicidade com o momento.

O encontro entre os ex-BBBs aconteceu nos Estúdios Globo, um dia após a grande final do reality show da TV Globo, e assim que se viram os dois vibraram muito e deram um forte abraço.

Depois, eles ainda cantaram e dançaram o hit: "Essa é pras minas, pras cacheadas...". A música Girls With Those Curls, parceria da ativista social com Teeyno, viralizou enquanto miss Alemanha estava confinada.

Domitila já tinha contado que estava conversando com Gil e Juliette (33), a campeã do BBB 21. A revelação aconteceu durante a participação da ex-sister no mesacast BBB Tá On. "A fofoca mais fofoca desse BBB é que eu estou amiga - amiga não sei, amiga é complexo -, mas eu tô conversando com Gil do Vigor. São da minha edição? Não são. Mas... amo", disse ela. "Vim pra cá ouvindo um áudio do Gil, tem noção?", completou.

Vale lembrar que Gil e Juliette chegaram a declarar apoio para a miss enquanto ela estava na casa do BBB 23. "Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade", afirmou ele sobre o paredão entre Amanda, Domitila e Larissa.

A advogada também pediu a ajuda dos fãs para manter a ativista no reality. "Sobre BBB. Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade…", afirmou ela. "Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila sair", disse a ex-BBB. Mesmo com o apoio, Domitila foi eliminada.

Confira o encontro de Gil e Domitila:

