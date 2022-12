Gil do Vigor dirige carro que ganhou no BBB pela 1° vez: "Significa muito"

Gil do Vigor tirou carta recentemente e foi presenteado no BBB com uma caminhonete

Gil do Vigor (31) contou em suas redes sociais que dirigiu pela primeira vez o carro que ganhou enquanto estava confinado na vigésima primeira edição do Big Brother Brasil, uma Fiat Toro.

Nos stories do Instagram, o economista disse que estava emocionado com o momento. "Talvez para alguns seja besteira, mas para mim, significa muito!", disse ele na legenda.

Morando nos Estados Unidos, Gil do Vigor chegou a comprar um carro por lá, uma SUV branca, logo que se mudou.

O ex-BBB, no entanto, não tinha até então carta de habilitação, e nos últimos meses compartilhou com os fãs, também por meio das redes sociais, a sua evolução nas aulas de direção.

Ele chegou a reprovar na primeira prova prática, mas passou na seguinte, no meio de outubro. No momento ele viaja com amigos na cidade de Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco.

Gil do Vigor viajou com amigos para Porto de Galinhas — Foto: Reprodução/Instagram

Gil do Vigor passa perrengue ao tentar mostrar para seguidores como abastecer o carro nos EUA

Gil do Vigor divertiu seus fãs ao passar perrengue enquanto gravava um vídeo mostrando aos seus seguidores do Instagram como se abastece um carro nos Estados Unidos. Ele começou falando que não existem frentistas e mostrou que o próprio cliente paga e abastece seu carro.

O economista também apareceu com as unhas pintadas de vermelho enquanto mostrava o posto de gasolina. Porém, quando foi colocar a bomba de gasolina em seu veículo, ele colocou muito e o combustível acabou vazando.

“Ainda estou aprendendo”, comentou Gil após a gasolina vazar do carro. “Tem que tomar cuidado na hora de tirar”, completou. Os seguidores do participante do BBB 21 adoraram o vídeo e se divertiram muito nos comentários. “Você é tudo!”, comentou um seguidor.