Gerard Piqué fala sobre Shakira pela primeira vez desde troca de farpas

Em entrevista, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué mencionou sua ex-esposa Shakira de forma tranquila

O ex-jogador Gerard Piqué (36) falou pela primeira vez publicamente sobre sua ex-mulher, a cantora colombiana Shakira (46) desde que o casal trocou algumas farpas depois do fim do casamento. Principalmente depois da música Bzrp Music Sessions #53, onde ela alfineta o ex-atleta, acusando ele de traição.

Durante uma entrevista ao tiktoker John Ellis, que fazia perguntas aleatórias para o ex-jogador, Piqué mencionou Shakira pela primeira vez desde que todos os problemas começaram a acontecer. “Perguntei para o Piqué qual é a pessoa mais famosa que ele tem na agenda telefônica no meio do futebol e fora dele, e a resposta não foi o que eu esperava”, revelou John, falando sobre o vídeo que gravou.

“Eu diria que a Shakira, talvez, que foi minha mulher. Poderia ser uma. Estou pensando em seguidores no Instagram, se você estiver falando disso. Eu diria Shakira, talvez, isso fora do futebol. Porque no futebol eu diria o Cristiano Ronaldo, que é o mais seguido no mundo, não?”, respondeu Piqué, sem pestanejar, surpreendendo o tiktoker, que ficou até sem reação com a atitude do ex-jogador.

Shakira já tinha apelido para Clara Chia antes mesmo de descobrir traição!

Segundo o jornalista espanhol, Roberto Antolín, Shakira tinha um apelido para Clara Chia, nova namorada de Gerard Piqué, antes mesmo de descobrir a traição do ex-jogador de futebol. “Shakira conhecia Clara, porque quando ela foi visitar Piqué na empresa dele, Kosmos, ela a viu lá como estagiária", disse o jornalista.

Segundo o jornalista, a artista ficou surpresa ao descobrir a infidelidade do marido com ela. “Clara Chía foi uma pessoa que passou despercebida. Shakira nunca viu perigo, porque ela não é uma mulher deslumbrante, é uma garota bastante normal. Por isso doeu tanto, porque ela já a conhecia e a chamava de 'mosca morta'", revelou Antolín durante o programa.