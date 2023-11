Geraldo Luis manda recado para Ana Hickmann: ‘Tenha coragem mesmo que doa’

Geraldo Luis demonstra seu apoio para Ana Hickmann e manda recado para ela e para Alexandre Correa

O apresentador Geraldo Luis surpreendeu ao mandar um recado para a apresentadora Ana Hickmann e seu marido, o empresário Alexandre Correa. Ele fez um post nas redes sociais com fotos ao lado da comunicadora e relembrou momentos com ela. Inclusive, ele citou o período difícil que os dois estão passando na vida pessoal após um desentendimento no último final de semana.

"Na verdade essa é quase uma carta a você Ana. Certa vez ainda na gravação do família Record notei um olhar de apagada atrás desses olhos lindos. Você foi a primeira a me ligar quando perdi meu irmão Marcelo Rezende, sempre amiga e doce aos colegas. Somente suas paredes e seu coração sabem o que de verdade os anos acumularam de “excesso e desnecessário“ na sua caminhada. Quem somos nós para opinar? Mas aqui mesmo de longe minha oração lhe desejando CORAGEM e PAZ, para livramentos e novos caminhos que a vida nos dá", disse ele.

"Ao Alexandre que seus olhos e modos mudem, afinal ele é pai e este filho lindo precisará dos dois mesmo se separarem. O remorso é algo dolorido a alma quando ele vem com arrependimento e perdão, o peso do erro é tão horrível quanto uma doença. Que tudo se acalme e vidas que sigam com a lição que casa não pode ser prisão e que união não pode ter “algemas”", completou.

Por fim, ele disse: "Tenha coragem mesmo que doa, recomeços são abençoados quando Deus vê a verdade em nós. Existe uma palavra mágica que devemos usar na hora certa… CHEGA".

Irmã de Ana Hickmann apoia a comunicadora

A modelo Isabel Hickmann demonstrou o seu apoio para a irmã, a apresentadora Ana Hickmann, por meio das redes sociais. Nesta semana, a comunicadora virou assunto nas redes sociais após um desentendimento com o marido, o empresário Alexandre Correia, na casa deles em Itu, no interior de São Paulo. Ela chegou a ir a uma delegacia para abrir um boletim de ocorrência sobre a discussão do casal.

Com a repercussão do assunto, Isabel fez uma homenagem para a irmã. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto das duas juntas e falou sobre a força delas na vida. “A vida sempre nos obrigou a ser fortes. Dessa vez não será diferente e vai ficar tudo bem”, disse ela.

