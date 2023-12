Gardênia Cavalcanti vibra com detalhes da festa de 30 anos da CARAS: 'Arrepiada'

Em entrevista à CARAS Brasil durante a festa, Gardênia Cavalcanti refletiu sobre trajetória com a revista

Gardênia Cavalcanti foi uma das celebridades convidadas para a festa de 30 anos da CARAS, que aconteceu na última segunda-feira, 4, no Teatro B 32, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, a apresentadora refletiu sobre a trajetória com a revista e vibrou com detalhes da festa comemorativa: "Arrepiada".

"A festa foi linda, irrepreensível! Tem pessoas maravilhosas aqui. A gente está relembrando as capas icônicas. Tiveram algumas capas [projetadas] ali que eu fiquei toda arrepiada, porque eu lembro como tudo começou, com a gente acompanhando a revista, aguardando a CARAS chegar para saber das novidades", compartilhou Gardênia Cavalcanti sobre a festa de 30 anos da CARAS.

"Estar aqui hoje, ainda mais com vocês falando 'nossa madrinha de Mata Grande, a Gardênia não poderia faltar', é um presente para a minha vida. Sempre estarei com vocês nessa jornada, parabéns pelos 30 anos e que venham mais 30. Estaremos aqui aplaudindo", acrescentou a apresentadora, que curtiu a festa ao lado de convidados como Ticiane Pinheiro, Nívea Maria, Lucy Alves, João Assunção, Fernanda Motta, Bianca Rinaldi, Cid Moreira, Christiane Torloni, Now United e Adriane Galisteu.

Gardênia Cavalcanti aproveitou o momento de comemoração para refletir sobre a trajetória e os projetos com a CARAS Brasil. "A CARAS faz parte da nossa vida, da nossa história. Fico muito honrada de estar aqui. A gente participou daquele projeto tão lindo, o Mata Grande. Como nordestina, vocês abraçam o Nordeste e causas importantes com tanto amor".

Na noite da última segunda-feira, 4, a CARAS Brasil celebrou 30 anos com uma megafesta repleta de celebridades. O evento contou com um show exclusivo da cantora Daniela Mercury para um seleto grupo de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuíram para tornar a publicação referência em seu segmento.